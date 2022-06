Amazing Grace siegt zum Auftakt der Hamburger Derby-Woche

Hamburg. 15:10-Favoritin Amazing Grace hat zum Auftakt der Galopp-Derby-Woche das Rennen "170 Jahre Hamburger Renn-Club" gewonnen. Unter Jockey Marco Casamento wurde die vier Jahre alte Stute am Sonntag in der Hansestadt ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den Sieg in dem mit 22.500 Euro dotierten Rennen souverän mit anderthalb Längen Vorteil. Nach 2200 Metern wurde Kolossal mit Mickael Forest Zweite vor Accola mit Maxim Pecheur.

Siegerin Amazing Grace war vor einem Jahr an gleicher Stelle Zweite im Hamburger Stutenpreis geworden und holte den damals verpassten Sieg nun nach. Waldemar Hickst ist in Köln der Trainer der Siegerin, die Christoph Berglar gehört und von dem Kölner auch gezüchtet wurde.

