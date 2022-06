Frontalzusammenstoß: Vier Menschen lebensgefährlich verletzt

Husum. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schwesing und Husum (Kreis Nordfriesland) sind vier Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Samstagabend auf der B201 zwei Autos frontal zusammen. In beiden Autos saßen demnach jeweils zwei Menschen, alle erlitten laut Polizei schwerste Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Gutachter soll nun helfen, den genauen Unfallhergang zu klären.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-803562/2

