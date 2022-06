Tierseuche Vogelgrippe an der Nordsee – jetzt auch Neuwerk betroffen

Ein Nationalparkranger beim Sammeln von toten Vögel an der Nordseeküste (Archivbild)

An der Küste verenden wieder Vögel an der Seuche. Bisher trat die Geflügelpest vor allem im Winter auf. Was jetzt vorgeschrieben ist.