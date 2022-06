18 Monate altes Kind von Auto überrollt und gestorben

Hamburg. In Hamburg-Bergedorf ist ein 18 Monate altes Kind von einem Auto überfahren worden und gestorben. Das Kind sei am Freitagvormittag auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft überrollt worden, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge unbemerkt unter das parkende Auto gekrabbelt. Bewohner hatten den Unfall bemerkt und den Fahrer des gerade erst losgefahrenen Kastenwagens sofort lautstark und mit vielen Gesten darauf aufmerksam gemacht. Der 32-Jährige, der für eine Dienstleistung auf dem Gelände unterwegs war, stoppte daraufhin sofort sein Auto, wie die Polizei mitteilte.

Der kleine Junge starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort aufgrund seiner schweren Verletzungen. Sowohl die Zeugen als auch der Fahrer des Wagens mussten seelsorgerisch vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes versorgt werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

