Christopher Vogt, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag in Schleswig-Holstein.

Landtag FDP-Fraktionschef Vogt: Regierung in schwerem Fahrwasser

Kiel. FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt sieht schwere Zeiten auf Schleswig-Holsteins schwarz-grüne Landesregierung zukommen. "Man wird nicht nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen regieren können", sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierung werde "kein Geld verpulvern und für Versorgungsposten ausgeben können". Dadurch werde der Druck auf die Regierung steigen. Nach Ansicht Vogts hat sich der Regierungschef mit der Wahl seines Koalitionspartners ein Stück weit verkalkuliert, weil er nun viele Sachen durchsetzen muss. "Was bei den Grünen wirklich schwierig wird, wenn man an Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung oder an Ansiedlungspolitik denkt." Das FDP-Programm sei dem der Union näher.

Die FDP will nach ihrem Regierungs-Aus harte Oppositionsarbeit liefern. "Wir werden nicht beleidigt am Rand stehen, sondern unsere neue Oppositionsrolle konsequent wahrnehmen", sagte Vogt.

