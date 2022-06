CDU gegen mehr Tempo 30 auf Hamburgs Hauptverkehrsstraßen

Hamburg. Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich gegen mehr Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen ausgesprochen. Hamburg sei auf leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen angewiesen, sagte Fraktionschef Dennis Thering am Donnerstag vor einer Sitzung des Verkehrsausschusses. "In Hamburg muss ein zügiger Warenverkehr auf gut ausgebauten Hauptverkehrsstraßen eine Selbstverständlichkeit sein, ansonsten droht unserer Stadt ein echter Wettbewerbsnachteil."

Auch habe eine Ausweitung von Tempo 30-Zonen einen Verdrängungseffekt zur Folge: "Verkehre werden dadurch von Hauptverkehrsstraßen in ruhige Wohngebiete umgeleitet, da die kürzeste Strecke damit auch die schnellste ist", sagte er. Das sei mit der CDU nicht zu machen. Anwohner müssten vor Verkehr, Lärm und Verschmutzung möglichst gut geschützt werden. "Wir wollen leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen und verkehrsberuhigte Wohnstraßen in Hamburg als Standard erhalten."

Der Verkehrsausschuss der Bürgerschaft wollte am Donnerstag über einen Antrag der Linksfraktion beraten, in dem der Beitritt Hamburgs zur Städteinitiative "Tempo 30" gefordert wird. Die Initiatoren, darunter die Bürgermeister von Leipzig, Freiburg und Ulm, setzen sich für einen größeren Spielraum von Städten und Gemeinden bei der Einrichtung von Tempo 30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen ein.

