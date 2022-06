Wetter Hamburg: Schwitzalarm! Heißester Tag des Jahres erwartet – 31 Grad

Das Wetter in Hamburg und dem Norden zeigt sich hochsommerlich. An einem Tag könnte es knallen. Meteorologe gibt Sommer-Prognose ab.

Hamburg. Hoch "Frido" sorgt aktuell in Hamburg und ganz Norddeutschland für viel Sonnenschein und Hitze. Bei Temperaturen von 30 Grad kommen die Menschen bereits am Donnerstag ins Schwitzen. Und das Wetter bleibt hochsommerlich. "Am Freitag könnte es den bisher heißesten Tag des Jahres in Hamburg geben", sagte der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Dann sind 31 Grad möglich. Im Mai kletterte das Thermometer bereits an einem Tag auf 30 Grad.

Zwölf Sonnenstunden verspricht der Freitag – wer das Glück hat und nicht arbeiten muss, kann seinen Tag somit an einem Naturstrand in und um Hamburg oder im Freibad genießen. Ab dem Nachmittag ziehen zwar Wolken auf. "Aber Regen und Gewitter sind eher unwahrscheinlich", so der Wetterexperte. Wer es kühler mag: Auf Helgoland steigt das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf nur 20 Grad, an der Schleimündung auf 24 Grad.

Wetter Hamburg: Hochsommer auch am Wochenende

Auch am Wochenende zeigt sich das Wetter in Hamburg hochsommerlich. Am Sonnabend steigen die Temperaturen bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf 27 Grad, die Sonne zeigt sich neun Stunden lang. Am Sonntag könnte erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden – bei zehn Sonnenstunden.

Der Hochsommer bringt jedoch auch Gefahren mit sich: So ist die UV-Strahlung in Norddeutschland laut DWD hoch bis sehr hoch. Und auch die Waldbrandgefahr ist erhöht – diese erreicht die Warnstufe 4, teilweise sogar die höchste Warnstufe 5.

Die #Waldbrand Situation bei #Treuenbrietzen hat sich zwar entspannt, vereinzelte Glutnester kann es im Boden aber noch geben. Bis Freitag bleibt es trocken und es wird auch wieder zunehmend heiß. Die Lage wird also leider wieder brisanter!/V pic.twitter.com/R81ixe0yOY — DWD (@DWD_presse) June 22, 2022

Wetter Hamburg – Meteorologe rechnet mit heißem Sommer

Zum Wochenanfang kann es jedoch knallen. "Am Montag wird es mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad schwülwarm – es sind Gewitter möglich", sagt Jung. In den Tagen darauf wird es somit wieder etwas kühler – um die 22 bis 24 Grad am Dienstag und Mittwoch. Doch schon danach könnte der Sommer wieder aufdrehen und die Temperatur steigen.

„Persönlich rechne ich zeitweise mit einem sehr heißen Sommer", sagt der Diplom-Meteorologe Jung. "Man erkennt es an den zahlreichen Hitzeeinschüben aus Nordafrika in den vergangenen Tagen. Immer wieder wird es in Deutschland mehr als 35 bis hin zu 40 Grad geben." Zudem warnt er vor heftigen Unwettern mit Schadenspotenzial.