Sieben Überfalle auf Hamburger Läden: Verdächtiger verhaftet

Hamburg. Nach sieben Überfallen auf Hamburger Geschäfte hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 43-Jährige soll in den vergangenen zehn Monaten mit einer Maske und einer Schusswaffe bewaffnet sechsmal Biomärkte sowie einen Pizza-Lieferdienst ausgeraubt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Fünfmal soll er demnach denselben Biomarkt im Stadtteil Eimsbüttel überfallen haben. Dabei habe er jeweils einen drei- bis vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde.

Fahnder des Mobilen Einsatzkommandos hätten den Mann bereits am Abend des 9. Juni in unmittelbarer Nähe eines Biomarkts in Eppendorf festgenommen, hieß es. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe, eine Maske und weitere mutmaßliche Tatgegenstände bei ihm sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille, wie die Polizei mitteilte. Damals waren die Ermittlungen aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen wollte. Der Verdächtige war wieder freigelassen worden.

© dpa-infocom, dpa:220620-99-734336/2

