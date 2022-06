Tourismus Sonne und Kieler Woche ziehen am Wochenende viele Gäste an

Hamburg/Kiel. Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und der Start der Kieler Woche werden am Wochenende voraussichtlich zahlreiche Besucher in den Norden locken. "Vor allem entlang touristischer Strecken rechnen wir auch an diesem Wochenende mit einem höheren Fahrgastaufkommen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Besonders voll dürften die Züge auf den Strecken an der Nord- und Ostsee sein sowie in den Regionen Travemünde, Lübeck, Husum und Kiel. Auf den Autobahnen hingegen sei mit einem normalen Aufkommen zu rechnen, so die Polizei. "Vielleicht sind es ein paar Autos mehr, aber es sind keine Ferien", sagte ein Sprecher der Polizei.

Wer am Wochenende Spitzentemperaturen bis zu 38 Grad wie in Süddeutschland erwartet, wird in Hamburg und Schleswig-Holstein wohl enttäuscht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag mit Höchsttemperaturen von bis zu 23 Grad, am Sonntag soll es in der Hansestadt und an der Küste deutlich kälter werden. Zudem werden Regenschauer und kurze Gewitter erwartet.

Ob der Ansturm auf die Strände deshalb erst einmal ausbleibt? Tourismuschefs im Norden sind sehr zufrieden, wenn sie auf die Buchungszahlen und die Zahl der Tagesgäste schauen. Viele Regionen wie Büsum und St. Peter-Ording sind zu rund 90 Prozent ausgebucht, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-705028/2

