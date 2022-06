Eichenprozessionsspinner: Parkplätze an A1 gesperrt – wegen giftiger Raupe

Eichenprozessionsspinner Parkplätze an der A1 gesperrt – wegen giftiger Raupe

Eichenprozessionsspinner: Wegen der giftigen Raupe sind die Lkw-Parkplätze auf der Raststätte Stillhorn Ost an der A1 in Hamburg gesperrt (Archivbild).

Eine ungewöhnliche Gefahr für die Gesundheit der Autofahrer droht an einer Autobahnraststätte in Hamburg. Was nun unternommen wird.