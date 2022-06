Verkehr Hamburg: Barmbek: Diese großen Straßen werden jetzt gesperrt

Vom 27. Juni bis voraussichtlich 2. September 2022 werden zahlreiche kaputte Hauptverkehrsstraßen in Barmbek saniert

Arbeiten werden größtenteils in Sommerferien und am Wochenende ausgeführt

Im Auftrag der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) saniert der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) vom 27. Juni bis voraussichtlich 02. September 2022 zahlreiche kaputte Hauptverkehrsstraßen in Barmbek, wie die Behörde mitteilt. Um die Sperrungen möglichst zeitlich und räumlich zu begrenzen, werden die Arbeiten abschnittsweise in 12 Bauphasen größtenteils in den Sommerferien und teilweise am Wochenende ausgeführt, so die Behörde.

Die "umfangreichen" Sanierungsarbeiten sollen dabei zwischen dem Straßenzug Barmbeker Markt / Bramfelder Straße, Hamburger Straße und Habichtstraße, sowie in den Straßen Dehnhaide zwischen Barmbeker Markt und Langenrehm und Fuhlsbüttler Straße zwischen Bramfelder Straße und Maurienstraße durchgeführt werden, heißt es.

Verkehr Hamburg: Senat lässt zahlreiche kaputte Straßen in Barmbek erneuern

Als Anlass für die Sanierung gelten "schadhafte" Fahrbahndecken, die den heutigen Anforderungen an die täglichen Verkehrsströme nicht mehr entsprächen, so die Behörde. Um jedoch die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, erneuert der LSBG die Deckschichten der Straßenzüge. Darüber hinaus wird zusätzlich zu den Asphaltierungsarbeiten ein Teil der Nebenflächen in der Fuhlsbüttler Straße instandgesetzt.