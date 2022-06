Olympia-Zweite Beucke strebt Vendée-Globe-Teilnahme an

Hamburg. Die Olympia-Zweite Susann Beucke ist zum Hochseesegeln gewechselt und strebt eine Teilnahme an der Vendée Globe an. "Ich weiß schon lange, dass ich Hochseeseglerin werden und irgendwann die Vendée Globe segeln will", sagte die 30-Jährige am Mittwoch in Hamburg. Die Kielerin trainierte bereits mit Vendée-Globe-Segler Boris Herrmann, der im vergangenen Jahr bei der Solo-Weltumsegelung mit Platz fünf zum Star aufstieg. Beuckes Fernziel ist der Start bei der Regatta 2028/29. "Mein Herz schlägt ganz laut für das Offshore-Segeln", sagte sie.

2021 hatte sie an der Seite von Tina Lutz (31) bei den olympischen Segelregatten im japanischen Enoshima Silber im 49erFX gewonnen. Bei der Kieler Woche in der kommenden Woche werden Beucke und Lutz nach 15 Jahren zum letzten Mal gemeinsam starten.

