Schule Hamburg Wie Schüler in Freistunden für das Leben lernen sollen

Der Verein "LifeTeachUs" setzt sich dafür ein, Unterrichtsausfall an Schulen zu nutzen, um das Bildungsangebot zu erweitern. (Symbolbild)

Trotz Unterrichtsausfall das Bildungsangebot erweitern – so lautet das Motto eines Vereins, der nun auch in Hamburg aktiv werden will.