Bergedorf erlebt fünf tolle Tage für Körper und Geist

TSG und Bergedorfer Zeitung laden erstmals zur Ü-55-Sportwoche ein. 29 Angebote stehen im Programm. Was es zu entdecken gibt.

Bergedorf. Um körperliche, aber auch um geistige Fitness für Menschen jenseits der 55 Jahre geht es bei einer Veranstaltungsreihe, zu der die Bergedorfer Zeitung und die TSG Bergedorf nun erstmals einladen: die Ü-55-Sportwoche. Von Mittwoch, 15. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, warten die Veranstalter mit einem vielfältigen Programm auf. 29 Angebote stehen im Terminkalender, die Teilnahme an allen ist kostenfrei.

Ziel der Aktion ist, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, regelmäßig Sport zu treiben. Zum Beispiel Nordic Walking. Damit beginnt die Sportwoche gleich am Mittwoch um 9.30 Uhr am Sportforum, Billwerder Billdeich 607. Weitere Angebote sind Rückengymnastik und Hatha-Yoga (jeweils 10 Uhr im Bult, Bult 8), Gelenktraining und Erlebnistanz (jeweils 11 Uhr, ebenfalls im Bult).

Minitramp 55 plus – das neue „Bauch, Beine, Po“

Minitramp 55 plus nennt sich ein neues, gelenkschonendes Programm, um Bauch, Beine und Po in Form zu halten (Donnerstag, 16. Juni, 12 Uhr, Bult), und auch Klassiker wie Yoga (Donnerstag, 16. Juni, 17.30 Uhr), Pilates (Freitag, 17. Juni, 9 Uhr) und Qigong (Freitag, 17. Juni, 10 Uhr, alle Kurse am Bult) stehen auf dem Veranstaltungsplan.

Stärker auf die geistige Fitness und auf die Teilhabe am sozialen Leben auf allen Ebenen zielt der Veranstaltungsschwerpunkt Digitalisierung ab. Diakon Eggert Nissen etwa nimmt am Mittwoch Gäste mit auf eine kurze Pilgertour (Start um 13.30 Uhr am Bult) – und erklärt anschließend, wie sich auch digital pilgern lässt.

Teilnehmer können die Redaktion der Bergedorfer Zeitung besichtigen

Und Experten der Bergedorfer Zeitung erklären, was ein E-Paper ist – und wie sich diese papierlose Zeitung auf PC, Tablet oder Smartphone lesen lässt (Montag, 15 Uhr, Bult). Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die neuen Redaktionsräume an der Chrysanderstraße 1 besichtigen.

Alle 29 Angebote finden sich im Internet unter tsg-bergedorf.de/55sportwoche.

