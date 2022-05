FC St. Pauli verlängert Verträge mit Co-Trainern

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Verträge mit den Co-Trainern Loïc Favé und Fabian Hürzeler verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zur Vertragslaufzeit wurde wie immer keine Angabe gemacht.

Das Trainer-Duo ist seit Sommer 2020 gemeinsam mit Chefcoach Timo Schultz bei der Profimannschaft des FC St. Pauli tätig. Sie seien "eng in alle Abläufe rund um das Profiteam eingebunden und sind darüber hinaus für die individuelle Arbeit mit den Spielern verantwortlich", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Die Hamburger waren in der gerade beendeten Saison lange auf Aufstiegskurs, konnten das Spielniveau in der entscheidenden Phase aber nicht halten und schlossen das Spieljahr nur auf Platz fünf ab.

"Wir wollten vor zwei Jahren mit dieser Trainerkonstellation bewusst neue Akzente setzen und sehen uns durch die Entwicklung der gesamten Mannschaft aber auch einzelner Spieler in unserer Entscheidung absolut bestätigt", sagte Sportchef Andreas Bornemann. Das Duo habe "insgesamt unsere Erwartungen mehr als erfüllt", ergänzte Cheftrainer Schultz.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-424810/4

