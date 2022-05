Zug erfasst Mensch: Sperrung zwischen Hannover und Hamburg

Celle. Ein Regionalzug hat am Freitag in Niedersachsen in der Nähe des Bahnhofs Celle einen Menschen erfasst. Wegen des Unfalls wurde die Strecke in dem Bereich gesperrt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Zahlreiche Züge zwischen Hannover und Hamburg wurden umgeleitet.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei kurz vor dem Bahnhof Celle - aus Richtung Hannover - in Höhe einer Kleingartensiedlung. Die Sperrung sollte mindestens zwei bis drei Stunden dauern. Weitere Angaben zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

