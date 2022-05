Günther lädt Grüne und Liberale zu Sondierung ein

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Grüne und FDP zu einem gemeinsamen Sondierungsgespräch über die Bildung einer Regierung eingeladen. "Wir haben eine gute Grundlage", sagte Günther am Mittwochabend in Kiel. Zuvor hatte der Landesvorsitzende vom geschäftsführenden Landesvorstand grünes Licht für eine solche Einladung erhalten. Günther bezeichnete das für Donnerstag (14.00 Uhr) in einem Kieler Hotel geplante Treffen als "Koalitionsvorbereitungsgespräch". Koalitionsverhandlungen könnten demnach bereits kommende Woche starten.

Günther zeigte sich überzeugt, dass es den drei Parteien gelingen könne, eine tragfähige Regierung zu bilden. "Es gibt keine Klippen", sagte er. Klar sei, dass sich die CDU-Handschrift angesichts von 43,4 Prozent und einer nur knapp verfehlten absoluten Mehrheit der Union im Koalitionsvertrag widerspiegeln müsse. Er strebt eine Neuauflage der Jamaika-Koalition an, obwohl seine Partei auch nur mit den Grünen oder der FDP eine sichere Mehrheit im Landtag hätte.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-342670/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg