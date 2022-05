Sparkassen im Norden steigern Geschäftsvolumen

Eine Frau steckt ihre Girokarte in einen Geldautomaten.

Kiel. Die Sparkassen in Schleswig-Holstein haben ihr Geschäftsvolumen im vergangenen Jahr deutlich um 6,6 Prozent auf 48,9 Milliarden Euro erhöht. Das Jahresergebnis nach Steuern wuchs leicht auf 54,7 Millionen Euro, wie der Sparkassen- und Giroverband am Mittwoch in Kiel mitteilte. "Die Sparkassen verzeichnen zwar gute Zuwächse bei Kreditvergaben und Wertpapierabsätzen", erklärte Verbandspräsident Oliver Stolz. "Aber dem stehen Kosten durch Einlagenüberhänge und rückläufige Zinsüberschüsse gegenüber."

Die zaghafte Zinspolitik der Europäischen Zentralbank belaste immer noch die Ertragslage. Unter diesen Bedingungen hätten die Sparkassen gut gewirtschaftet, sagte Stolz. "Die Dynamik beim Rückgang des Zinsüberschusses erfordert aber dringend eine Anpassung der Zinspolitik, um das Geschäftsmodell der Sparkassen nachhaltig sichern zu können."

