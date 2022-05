Zahl der fertig gestellten Wohnungen deutlich gesunken

Hamburg. Die Zahl der in Hamburg fertiggestellten Wohnungen ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Insgesamt seien 7461 neue Wohnungen fertig gestellt worden, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das seien 3808 Wohnungen beziehungsweise 33,8 Prozent weniger als im Jahr 2020. Die Zahl der neuen Eigentumswohnungen sank dabei von 2623 auf 1334 - ein Rückgang um fast 50 Prozent. Die Zahl der neuen Baugenehmigungen sank um 2,8 Prozent auf 9852. Hamburgs rot-grüner Senat verfehlte damit das selbst gesteckte Ziel von 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr knapp.

Mit den neuen Wohnungen entstanden den Angaben zufolge 566.740 Quadratmeter neue Wohnfläche - 293.580 Quadratmeter oder 34,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Wohnungsgröße blieb mit 76 Quadratmetern gegenüber dem Vorjahr mit 76,3 Quadratmetern annähernd gleich.

Die meisten neuen Wohnungen - 5941 Wohnungen beziehungsweise 85,3 Prozent - entstanden in Mehrfamilienhäusern mit drei und mehr Wohnungen. Weitere 1000 Wohnungen (14,4 Prozent) befanden sich in Ein- und Zweifamilienhäusern. Darüber hinaus seien drei Wohnungen in Wohnheimen und 22 Wohnungen in Nichtwohngebäuden wie Büro- und Betriebsgebäuden fertig gestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:220516-99-307693/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg