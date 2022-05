Frau an Autobahn getötet: Mordprozess gegen Ehemann beginnt

Flensburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau an der A7 muss sich ihr Ehemann von heute an (9.15 Uhr) am Landgericht Flensburg wegen Mordes verantworten. Das Ehepaar war am 20. November auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bei Lürschau nahe Schleswig auf dem Standstreifen anhielt und mit einem Messer mehrfach auf seine Frau einstach, um sie zu töten. Die 32-Jährige sei vom Beifahrersitz zunächst auf die Rückbank geflüchtet und später vom Angeklagten in Richtung Fahrbahn gedrängt worden. Ihren Tod habe der 34-Jährige dabei jedenfalls in Kauf genommen. Sie wurde von einem Lastwagen erfasst und starb noch am Unfallort.

Der Angeklagte soll aus Rache über die Trennungsabsichten der 32-Jährigen beschlossen haben, diese zu töten. Laut Anklage war der Syrer schon mehrfach gewalttätig gegen die 32-Jährige gewesen und hatte das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder verloren. Das Paar stammt aus Syrien und lebte in Dänemark.

