Erste Halbzeit verpennt: Kiel verpasst positiven Abschluss

Sandhausen. Holstein Kiel hat den erhofften versöhnlichen Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kassierte am Sonntag eine verdiente 1:3 (0:1)-Niederlage beim SV Sandhausen und beendet die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der SVS ging im heimischen Hardtwald-Stadion früh durch einen Doppelschlag von Dario Dumic (9. Minute) und Janik Bachmann (13.) mit 2:0 in Führung. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Christian Kinsombi (35.).

Die Gäste aus dem hohen Norden verschliefen die Begegnung und wachten erst nach dem Seitenwechsel, als es praktisch schon zu spät war. Steven Skrzybski konnte aber immerhin noch auf 1:3 verkürzen (54.). Den Schleswig-Holsteinern boten sich in der Folge dann zwar noch einige Möglichkeiten, zu mehr als dem Ehrentreffer reichte es für sie am Ende aber nicht.

