Großeinsatz Lagerhalle in Seester in Flammen: Rund 100 Kräfte im Einsatz

Seester. Eine Lagerhalle eines Gartenpflegebetriebes in der Gemeinde Seester bei Elmshorn hat Feuer gefangen. Der Feuerwehr zufolge kämpften rund hundert Einsatzkräfte am Sonntagmorgen gegen die Flammen. Warum die nach Schätzungen 10 Mal 15 Meter große Halle am frühen Morgen in Brand geraten war, war zunächst unklar.

Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Löscharbeiten sollten jedoch noch andauern. Ein Bagger sollte das Gebäude einreißen, um Glutnester zugänglich zu machen.

Auf das benachbarte Wohnhaus griffen die Flammen nicht über. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurden unter anderem Luftmessungen vorgenommen, die jedoch keine bedenklichen Ergebnisse lieferten. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-294259/3

