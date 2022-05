2. Bundesliga Saisonfinale in Rostock: HSV mit Chance auf Relegation

Rostock. Der Hamburger SV kann sich im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga für die Aufstiegsrelegation qualifizieren. Das Team von Trainer Tim Walter würde bei einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mindestens Rang drei sicher haben und am 19. und 23. Mai gegen den Bundesliga-16. Hertha BSC aus Berlin um den letzten Startplatz in der Bundesliga spielen.

Sollte der vor den Hamburgern platzierte Nordrivale Werder Bremen seine Partie gegen Jahn Regensburg verlieren, wäre sogar die direkte Erstliga-Rückkehr des HSV vier Jahre nach dem Abstieg drin. Aber auch ein Abrutschen auf den letztlich wertlosen Platz vier ist für die Hamburger noch möglich. Bei einer Niederlage oder einem Remis in Rostock könnte Darmstadt 98 durch einen Erfolg gegen den SC Paderborn vorbeiziehen.

Der HSV kommt mit einer Serie von vier Siegen nacheinander in das Ostseestadion, das mit 26.150 Zuschauern ausverkauft ist. 2500 Hamburger Fans werden darunter sein. Für Hansa Rostock geht es um nichts mehr. Ein Jahr nach ihrem Aufstieg haben die Mecklenburger den Verbleib in der 2. Bundesliga längst gesichert.

