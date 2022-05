St. Pauli will Heimsieg zum Saisonabschluss

Hamburg. Der FC St. Pauli will seine erfolgreichste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga seit 2011/12 trotz des knapp verpassten Aufstiegs zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. "Wir wollen uns von unseren Fans noch einmal mit einem Sieg verabschieden. Es ist immer schöner, mit einem Erfolg in die Sommerpause zu gehen", sagte Trainer Timo Schultz am Freitag vor dem letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) werden wieder 29.546 Zuschauer im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion erwartet.

Welche Profis nach dem Match verabschiedet werden, konnte und wollte der 45 Jahre alte Coach noch nicht sagen. Fest steht, dass einige zuletzt nicht berücksichtigte Akteure noch einmal eine Bewährungschance erhalten, da Daniel-Kofi Kyereh und Afeez Aremu (beide 5. Gelbe Karte) sowie die bei Schalke 04 (2:3) vom Platz gestellten Igor Matanovic und Marcel Beifus gesperrt sind. Dass Lukas Daschner Kyerehs Position hinter den Spitzen einnehmen wird, ließ er ebenso durchblicken wie die Rückkehr von Nikola Vasilj ins Tor.

"Niko ist unser Nummer eins. Wenn er fit ist, spielt er auch", sagte der 45-Jährige. Dass das Saisonfinale gegen die unter dem früheren HSV-Coach Daniel Thioune seit dessen Amtsübernahme in zwölf Partien unbesiegten Rheinländer kein Selbstgänger wird, ist Schultz klar. "Das wird noch mal eine richtige Aufgabe gegen eine sehr homogene Truppe mit jeder Menge Qualität", sagte er. "Aber vielleicht schaffen wir es ja, ihnen die erste Niederlage seit langem zuzufügen."

© dpa-infocom, dpa:220513-99-274900/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg