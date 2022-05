Handball-Bundesliga Buxtehuder SV will in Bad Wildungen Rang drei verteidigen

Hamburg. Nach dem überzeugenden 34:27-Erfolg gegen die Sport-Union Neckarsulm wollen die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV am Samstag (19.00 Uhr) im Spiel bei der HSG Bad Wildungen ihren dritten Tabellenplatz in der Bundesliga festigen. Das Hinspiel (32:23) wie auch das Pokal-Viertelfinale (36:22) hatte der BSV klar für sich entschieden. Trainer Dirk Leun warnte sein Team jedoch vor der Rückraumreihe der Gäste mit Munia Smits, Jana Scheib und Verena Osswald, die "sehr gefährlich" sei.

Bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten gibt sich vor dem Spiel gegen den entthronten Titelverteidiger Borussia Dortmund am Samstag (19.00 Uhr) niemand Illusionen hin. "Alles andere als eine Niederlage, wäre schon eine Sensation. Wir wollen gegen den Favoriten einige taktische Dinge ausprobieren und hoffen, die Niederlage in Grenzen halten zu können", sagte Trainer Dubravko Prelcec. Die Luchse nehmen als Tabellenvorletzter den Relegationsplatz in der Bundesliga ein.

