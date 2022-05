Wetter Hamburg: Bald 23 Grad? Wonnemonat startet sonnig und trocken

Hamburg. Der Wonnemonat Mai macht seinem Namen zum Monatsbeginn bereits alle Ehre: Das Wetter in Hamburg verwöhnt die Menschen aktuell mit viel Sonnenschein und blauem Himmel. Und auch die Aussichten sind vielversprechend: Die kommenden Tage bleibt es frühlingshaft und trocken. Regen? Fehlanzeige! Stattdessen stehen die Chancen gut, dass die Temperaturen sukzessive ansteigen könnten.

"In den nächsten Tagen ist erst mal kein Regen in Sicht, es bleibt die ganze Woche trocken", sagte Diplom-Meteorologie Dominik Jung von wetter.net. Ein Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad im Schatten werden erwartet. Etwas wärmer könnte es laut Jung bereits am Wochenende werden: "Am Freitag, Sonnabend und Sonntag sind auch 17 oder 18 Grad drin".

Wetter Hamburg: Hoch "Tim" blockiert weiter alle Tiefs

Verantwortlich für das schöne Frühlingswetter ist nach wie vor Hoch "Tim", das sich von West- nach Osteuropa erstreckt. Es blockiert alle Tiefs vom Atlantik und hält so auch den im Norden so dringend benötigten Landregen fern.

Zahlreiche Menschen genießen am Elbstrand in Övelgönne in Hamburg das frühlingshafte Wetter.

Foto: picture alliance/dpa

Auch nach dem Wochenende soll es weiter sonnig und trocken bleiben – und auch wärmer. In der nächsten Woche könnten am Dienstag oder Mittwoch 23 Grad in Hamburg erreicht werden. "Dafür müsste der Wind auf südwestliche Richtung drehen und aus Spanien, Portugal, Südfrankreich kommen", erklärte der Wetterexperte. "Das kann sich natürlich noch ändern, aber aktuelle Wettermodelle rechnen mit Stand heute tatsächlich mit dieser veränderten Windrichtung. Und dann kann es in Hamburg mit 23 Grad frühsommerlich warm werden."

Wochenlang Sonne und kein Regen in Sicht

Das sonnige Frühlingswetter hat jedoch auch eine Schattenseite: Bereits seit drei Wochen gab es in Hamburg und Norddeutschland keinen Regen mehr. Der letzte Niederschlag wurde in Fuhlsbüttel am 13. April gemessen. "Das ist für norddeutsche Verhältnisse schon eher ungewöhnlich", so Jung. Kritisch sei es zwar noch nicht, dennoch könnte die Natur gut einen ordentlichen Landregen vertragen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in Schleswig-Holstein soll es den Vorhersagen zufolge weiter trocken bleiben, jedoch etwas kühler als in Hamburg. Statt 23 Grad werden dann maximal 15 oder 16 Grad an der Nordsee und Ostsee erwartet.

Wissenswertes zum Thema Frühling:

Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März, meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März

Krokusse gelten als Vorboten des Frühlings

Im Frühling blühen unter anderem auch: Tulpen, Alpenveilchen, Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen

In einigen deutschen Städten werden Frühlingsfeste gefeiert. Das Münchner Frühlingsfest wird in an Anlehnung an das Oktoberfest auch als "Die Kleine Wiesn" bezeichnet. Das Stuttgarter Frühlingsfest ist das größte Europas