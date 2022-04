Land schafft 100 neue Pflege-Studienplätze

Kiel. Um den Mangel an qualifizierten Fachkräften in der Pflege entgegenzuwirken, werden in Schleswig-Holstein zwei weitere Studiengänge in dem Bereich geschaffen. Die Fachhochschule Kiel und die Hochschule Flensburg richten insgesamt 100 Studienplätzen ein, wie das Wissenschaftsministerium in Kiel am Donnerstag mitteilte. Der Landtag stelle dafür in diesem Jahr 500.000 Euro und in der Finanzplanung ab 2023 dauerhaft insgesamt 1,5 Millionen Euro pro Jahr bereit. "Das ist unser Beitrag zur Qualitätsverbesserung in der Pflege und für mehr Fachkräfte in einem gesellschaftlichen wichtigen Bereich", sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU).

Die Fachhochschule Kiel plant den Angaben nach im Rahmen eines neuen Fachbereichs Gesundheit einen dualen Bachelorstudiengang. Er soll ausbildungsbegleitenden sein. Die 60 ersten Studierenden sollen laut aktuellen Plänen im Sommersemester 2023 beginnen. An der Hochschule Flensburg ist ein primärqualifizierender Studiengang mit 40 Plätzen geplant. Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen sein. Die Hochschule strebt einen Studienstart zum Wintersemester 2023/24 an.

