Polizei Hamburg: BMW-Raser sorgt für Chaos auf B75 – Zeugen gesucht

Hamburg. So etwas hatten die Beamten der Sonderkommission "Autoposer" auch noch nicht erlebt: Am Sonnabendabend wurden sie in ihrem zivilen Funkstreifenwagen auf der Bundesstraße 75 von einem rasenden BMW 740d xDrive überholt. Der 320 PS starke Luxuswagen mit Hamburger Kennzeichen war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Die Polizisten nahmen nach einer Tempo-Messung die Verfolgung des Rasers auf. Hinter der Anschlussstelle Harburg-Mitte signalisierten sie dem Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und Haltesignalen, dass er rechts ranfahren möge. Statt anzuhalten raste der BMW-Fahrer davon. Es war der Beginn einer kilometerlangen Verfolgungsjagd.

Eine silberne Version dieses BMW 740d xDrive hielt die Polizei am Sonnabend in Atem.

Foto: Imago Images

Polizei Hamburg: BMW-Fahrer verursacht beinahe Unfall

Dabei fuhr der BMW phasenweise mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde über die Straßen im Hamburger Süden – erlaubt waren lediglich 80. Bei seinen waghalsigen Fahrmanövern überholte der Unbekannte mehrere Autos unerlaubt auf der rechten Seite. Darüber hinaus nötigte er mindestens einen weiteren Verkehrsteilnehmer mehrfach mit Lichthupe und gefährlich dichtem auffahren dazu, vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln.

Damit nicht genug. Der BMW-Raser versuchte alles, um den Polizeibeamten zu entkommen. In Marmstorf ignorierte er eine rote Ampel, indem er plötzlich die entgegengesetzten Fahrstreifen benutzte. Es sollte nicht die einzige Ampel sein, die er an diesem Abend nicht beachtete. Die irrsinnigen Fahrmanöver hätten beinahe zu einem schweren Unfall an der Abfahrt Buchholzer Dreieck geführt. Ein Pkw-Fahrer konnte nur mit Mühe und einer Vollbremsung eine Kollision mit dem BMW verhindern. "In die Verfolgung wurden anschließend mehrere Streifenwagen eingebunden, doch der Fahrer konnte entkommen", sagte eine Polizei-Sprecherin auf Abendblatt-Anfrage.

BMW-Fahrer kann Polizei Hamburg auf A1 abhängen

Auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Rade verloren die Beamten letztlich die Spur es Rowdies, der weiterhin flüchtig ist. Zeugen, die Angaben zum Fahrer und zu dessen Fahrt machen können, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-53961 sowie in jeder Polizeidienststelle abgeben.