Udo Lindenberg: Erneut Prozess um gestohlenen Porsche – seltsame Details

Der Angeklagte in der Berufungsverhandlung um den Diebstahl des Porsches von Udo Lindenberg wurde am Freitag von einem Justizbeamten und seinem Anwalt Kilian Deery (r.) in den Gerichtssaal geführt. Das Auto des Sängers war am 22. Juni 2020 aus der Tiefgarage des Hotel Atlantic entwendet und wenige Tage später in einer Garage in Ahrensburg entdeckt worden.