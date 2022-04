Veranstaltungstipp: "Hallo Hamburg" – Stadtführer mit Illustrationen

Hamburg. Tipps für mehr als 50 Orte in Hamburg treffen auf Interviews mit acht Gründern und Gründerinnen und ein Kunst-Special – die Neuauflage des Stadtführers "Hallo Hamburg" von Autorin und Verlegerin Harriet Dohmeyer wird am Sonnabend auf St. Pauli gefeiert. "Wir möchten mit 'Hallo Hamburg' nicht nur eine, sondern unsere Stadt vorstellen: facettenreich, laut und persönlich", sagt Dohmeyer.

Neben Interviews mit acht Hamburger Gründern und Gründerinnen enthält der etwas andere Hamburg-Reiseführer ein Kunst-Special, für das sechs Hamburger Illustratoren und Illustratorinnen zu der Frage "Was ist Hamburg für dich?“ stadtbezogene Beiträge erstellt haben.

"Hallo Hamburg" – ein Stadtführer mit Kunst-Special

Wer einen Blick ins Buch werfen möchte, das in Hamburg auf recyceltem Naturpapier gedruckt wurde, ist dazu am Sonnabend, den 9. April, ab 12 Uhr im "Raum für Illustrationen" in der Paul-Roosen-Straße 4 eingeladen. Erhältlich ist der Guide ab sofort in ausgewählten Hamburger Buchhandlungen und Läden sowie im Onlineshop des Verlags.