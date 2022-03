Prozess Hamburg Mutter reist mit Sohn zum IS: 44-Jährige muss lange in Haft

Prozess Hamburg: Das Hanseatische Oberlandesgericht hat am Donnerstag sein Urteil gegen die mutmaßliche IS-Rückkehrerin verkündet (Archivbild).

Ihr 14-jähriger Sohn starb in Syrien bei einem Raketenangriff. Das Oberlandesgericht in Hamburg verkündete am Donnerstag das Urteil.