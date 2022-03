Wetter Hamburg: Tschüs Frühlingswetter! Temperatursturz in Sicht

Hamburg. Blauer Himmel, zwölf Stunden Sonne täglich, angenehme 17 Grad: Die Hamburger können derzeit traumhaftes Frühlingswetter genießen. Viele Menschen nutzen das schöne Wetter, um ihren Balkon neu zu bepflanzen, die Grillsaison einzuläuten oder das erste Eis des Jahres zu schlecken. Die schlechte Nachricht: Der Frühling legt schon bald eine Pause ein – es ist bereits ein Temperatursturz in Sicht.

"Von Nordeuropa aus haben kalte Luftmassen aktuell Kurs auf Deutschland genommen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Das bedeutet: Temperaturen unter 10 Grad und Graupelschauer statt T-Shirt-Wetter und Sonne satt. "Der Übergang könnte sehr hart werden."

Wetter Hamburg: Der Frühling macht Pause – nur noch 7 Grad

Am Donnerstag und Freitag kann sich Hamburg noch über schönstes Frühlingswetter freuen. Doch schon am Wochenende wird es kühler. "Am Sonnabend und Sonntag beträgt die Höchsttemperatur 13 Grad und es gibt mehr Wolken", sagt der Wetterexperte. Es soll immerhin trocken bleiben.

Guten Morgen. Die Sonne lacht, allerdings hinkt die Temperatur noch etwas hinterher. Später gibt es aber verbreitet zweistellige Werte, teils bis zu 20 Grad. Mehr Wetter: https://t.co/wgm2GvrbRR /V pic.twitter.com/kQdOMdOBz2 — DWD (@DWD_presse) March 23, 2022

Doch die Wettermodelle deuten darauf hin, dass es ab Montag äußerst frisch wird: 9 Grad am Montag, 7 Grad am Dienstag und Mittwoch – mehr ist laut Jung nicht drin. "Am Dienstag kann es zudem vereinzelt Regenschauer geben, am Mittwoch sind Graupelschauer möglich."

Wetter Hamburg: Hoch könnte stabiler sein als zunächst berechnet

Trotz des Wetterumschwungs zum Ende des Monats wird es aller Voraussicht nach der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Jung: "Und vielleicht sogar der trockenste."

Der Meteorologe weist darauf hin, dass alle Aussagen zu der kommenden Woche mit Vorsicht zu genießen seien. "Da so ein Hoch manchmal dann doch etwas stabiler ist, als es die Wettermodelle zunächst berechnen", so Jung. "Es kann also gut sein, dass Niederschläge nochmal weiter nach hinten geschoben werden.“ Bis dahin heißt also weiterhin: Sonnenbrille auf und den Frühling genießen!