S-Bahn-Strecke Hauptbahnhof–Sternschanze für zwei Tage gesperrt

Ein Zug der Linie S21 am Bahnhof Hamburg-Dammtor: Wegen einer Kampfmittelsondierung wird ein Teil der Verbindungsbahn für die S-Bahn gesperrt.

Hamburg. Am kommenden Wochenende ist der S-Bahn-Verkehr in Hamburg massiv eingeschränkt. Wegen einer Kampfmittelsondierung wird die Strecke der Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze von Sonnabend, 1 Uhr bis Sonntag, Betriebsschluss gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Betroffen sind die Linien S21 und S31.

In einem Teil der bereits seit Anfang 2021 bestehenden Baustellen der Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster müsse der Bahndamm erneut auf Kampfmittel sondiert werden. "Leider sind die Untersuchungen sehr aufwändig, da Gleise und Weichen herausgetrennt und nach der Untersuchung wieder eingebaut werden müssen", schreibt die Bahn.

S-Bahn-Strecke in Hamburg gesperrt – die Alternativen

Zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie S21 fährt als S2 durch den Citytunnel bis Altona. Fahrgäste Richtung Elbgaustraße werden gebeten, die Züge der Linie S3 zu benutzen. Die Linie S31 fährt zwischen Altona und Sternschanze sowie Hauptbahnhof und Harburg Rathaus/Neugraben in beide Richtungen.

Ausführliche Informationen gibt es auf der Website der S-Bahn Hamburg, auf Twitter, unter Telefon 040 19449 (Fahrpläne-Service) und beim Kundendialog der S-Bahn unter 040 3918-4385.

Wissenswertes zu den S-Bahn-Linien in Hamburg

Die S-Bahn Hamburg ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG und Teil des HVV

Die ersten S-Bahnen fuhren schon 1907 durch Hamburg

Es gibt in Hamburg vier Haupt- (S1, S21, S3, S31) und zwei nur zeitweise verkehrende Verstärkerlinien (S11, S2)

Am Wochenende verkehrt die S-Bahn rund um die Uhr

Unter der Woche verkehren zwischen etwa 1 Uhr und 4 Uhr keine Züge

Das gesamte S-Bahn-Streckennetz umfasst rund 144 Kilometer und 68 Haltestellen

Die meisten Haltestellen der S-Bahn in Hamburg haben ein funktionsbetontes Design mit offenem Bahnsteig und Flachdach