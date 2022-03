Handball-Bundesliga Buxtehudes Handballerinnen: Sieg in Bensheim ohne Trainer

Hamburg. Die Handballerinnen des Buxtehuder SV sind auch ohne ihren Trainer in der Bundesliga auf Erfolgskurs geblieben. Dirk Leun war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Stattdessen führte Co-Trainer Adrian Fuladdjusch die Mannschaft am Samstag zum 34:26 (18:11)-Sieg bei der HSG Bensheim/Auerbach, mit dem sich der BSV vorläufig auf den dritten Tabellenplatz vorschob. Herausragende Akteurin war Annika Lott, die 13 Tore erzielte.

"Ich muss meinem Team ein großes Kompliment machen. Man weiß nie, wie eine Mannschaft darauf reagiert, wenn der Chefcoach auf einmal nicht da ist", sagte Fuladdjusch. "Aber ich finde, wir haben das hier gemeinsam sehr gut gemacht."

Vor dem Spiel hatten beide Teams ein Zeichen der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine gesendet. Alle Spielerinnen trugen beim Aufwärmen Shirts in den Farben der Ukraine.

