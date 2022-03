LKW-Protest gegen Spritpreise in Hamburg

Hamburg. Ein Lastwagen-Konvoi ist am Samstagvormittag im Protest gegen zu hohe Spritpreise in Hamburg gestartet. Nach Angaben der Polizei sind rund 250 Wagen beteiligt, ein Trucker berichtete von etwa 350 beteiligten Fahrzeugen. An den meisten Lastwagen sind Transparente angebracht. Auf diesen steht etwa "Systemrelevante Trucker brauchen faire Dieselpreise" oder "Dieselabzocke: Ohne uns liegt dieses Land am Boden". Der Korso zog am Vormittag von Hamburg-Allermöhe aus in Richtung Innenstadt, am Nachmittag soll der Zug wieder zurückfahren. Nach Angaben eines Polizeisprechers müsse mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gerechnet werden.

© dpa-infocom, dpa:220319-99-587732/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg