Wetter Hamburg: Sonne satt! Meteorologen gähnen, Norddeutsche begeistert

Hamburg. Sonne satt, strahlend blauer Himmel, vorfrühlingshafte Temperaturen: Das (Kaiser-)Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein setzt sich auch in den kommenden Tagen fort und erinnert an den Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier". "Es gibt nichts Neues zu berichten", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Ein richtig unspannendes Wetter für einen Wetterfrosch."

Die Menschen in Norddeutschland hingegen dürften äußerst begeistert sein. Die Hamburger werden die ganze Woche über jeden Tag mit jeweils elf Sonnenstunden verwöhnt. "Unter Hochdruckeinfluss bleibt trocken-kontinentale Luft für Schleswig-Holstein und Hamburg wetterbestimmend", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit.

Wetter Hamburg: Viel Sonnenschein, kein Regen in Sicht

Auch die Temperaturen bleiben vorfrühlingshaft. "Bis zum Wochenende bewegen sich die Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad", sagt Jung. "Kommende Woche bleibt es sonnig und trocken." Mitte der Woche kann das Thermometer sogar auf 15, 16 Grad steigen. "Hoch 'Noe' liegt über Nordeuropa und unterstützt Hoch 'Martin' – es ist der schönste und sonnenreichste März seit Jahren."

Die Nächte hingegen bleiben frostig. Da die Nächte klar bleiben, sinkt auch das Thermometer auf 0 Grad. Regen ist vorerst nicht in Sicht. "In den ersten acht Tagen ist der März in ganz Deutschland komplett trocken gewesen", so der Wetterexperte. In einigen Regionen Deutschlands – darunter auch Hamburg (mittlere Gefahr) – besteht laut DWD bereits erhöhte Waldbrandgefahr wegen der Trockenheit.

