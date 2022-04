Flughafen Hamburg: Eurowings fliegt zu neuen Zielen – auch zu Ostern

Eurowings erweitert sein Urlaubsziel-Programm am Flughafen Hamburg.

Flughafen Hamburg Eurowings bietet neue Ziele an – eines schon ab heute

Hamburg. Eurowings, die Billigflugtochter der Lufthansa, erweitert zum Sommerflugplan ihr Angebot am Flughafen Hamburg: Zwischen Anfang April und Anfang Mai kommen sieben neue Ziele hinzu – eines dazu zum ersten Mal.

Bereits seit dem 4. April ist Bilbao, die größte Stadt des Baskenlandes und Hauptstadt der spanischen Provinz Vizcaya, Teil des Streckennetzes am Hamburg Airport. Jeweils am Montag und Freitag verbindet Eurowings die Stadt an der Atlantikküste mit Alster und Elbe.

Flughafen Hamburg: Diese Ziele nimmt Eurowings in den Flugplan auf

Seit Karfreitag kommt man von Fuhlsbüttel auch wieder direkt nach Verona am Gardasee (montags und freitags). Ab dem 29. April kehrt Göteborg an der Ostseeküste (montags, mittwochs, freitags und sonntags) zurück in das Streckennetz des Hamburger Flughafens.

Zudem bietet Eurowings ab Ende April Verbindungen in die portugiesischen Städte Lissabon und Porto sowie Chania auf Kreta an, ab 7. Mai auch nach Alicante. Schließlich soll die Zahl der Flüge nach Palma de Mallorca aufgestockt werden.

Laut Airport ist Eurowings mit insgesamt 63 Zielen im Sommerflugplan der größte Anbieter am Flughafen Hamburg – mit einer Frequenz von “fast 90 Prozent der An- und Abflüge von 2019”.

