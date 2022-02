Wetter Hamburg: Dicke, weiße Flocken! Doch es ist gar kein Schnee

Hamburg wird am Montag vom Wetter überrascht. Schon kommen viele Fragen auf: Bleiben die Flocken liegen? Und ist es überhaupt Schnee?

Dichte Flocken fallen am Montagmorgen vom Himmel in Hamburg.

Wetter Dicke, weiße Flocken in Hamburg! Doch es ist gar kein Schnee

Hamburg. Zum Abschluss der stürmischen Tage ist Hamburg am Montagvormittag von großen, weißen Flocken überrascht worden. Kehrt nun etwa der Winter mit Schnee in die Hansestadt zurück? Wohl eher nicht. Obwohl der Kalender noch auf Februar gestellt sei, handele es sich eher um „typisches Aprilwetter mit Graupelschauern“, sagt der renommierte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Schnee in Hamburg? Es ist Graupel

Jene Graupel, von denen der Wetter-Experte spricht, sind die letzten Auswirkungen des Sturmtiefs „Antonia“, das in der vergangenen Nacht sein Unwesen im Norden trieb. „Durch Antonia ist die Luft weiter oben kälter“, erklärt Jung die Entstehung von Graupel, die von den meisten Hamburgern vereinfacht als Schnee wahrgenommen wird.

Dadurch bilden sich Schneeflocken auf dem Weg nach unten, die dann aber zunehmend matschig würden. Vereinzelt komme es durch dieses Wetter-Schauspiel zu Schnee – zumindest rein optisch. „Graupel ist eine Form von Niederschlag, wenn Schneekristalle zu kleinen Kugeln verklumpen“, sagt Jung. Für Autofahrer bedeutet die aktuelle Wetterlage, dass sie sich auf rutschige Straßen einstellen müssen.

Hamburg hat es also mit kleinen Schneekugeln zu tun, die allerdings nicht liegen bleiben. Dafür seien die Temperaturen mit an der Spitze von bis zu sechs Grad zu mild, sagt Jung, der den Gedanken an ein eingeschneites Hamburg somit im Keim erstickt.

Wetter Hamburg: Die Aussichten

Doch der Meteorologe verbreitet auch Hoffnung – zumindest was den Sturm betrifft. Denn nach „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ seien „die stürmischen Tage langsam vorbei“. Am Montag bleibe es den vorerst letzten Tag etwas windig. Am Dienstag können sich die Hamburger auf sieben Grad und einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen.

Mittwoch und Donnerstag soll es bei acht bis zehn Grad trocken bleiben. Am Freitag kehren Regenschauer bei wechselhaftem Wetter zurück, ehe sich am Wochenende die Sonne wieder für längere Zeit blicken lässt. Typisches Aprilwetter eben – und das mitten im Februar.