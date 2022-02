Sturmwarnung: Schulkinder bleiben Zuhause – das müssen Eltern wissen

Sturm in Hamburg

Sturm in Hamburg Schulkinder bleiben Zuhause: Das müssen Eltern jetzt wissen

Die Schulen in Hamburg bleiben geöffnet. Jedoch sollen Eltern wegen des Unwetters selbst über den Schulbesuch ihres Kindes entscheiden (Symbolbild).

Am Freitag gelten wegen des Sturms diese Regeln für Schüler in Hamburg. Viele Lehrer erreichen am Donnerstag ihren Arbeitsplatz nicht.