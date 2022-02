Wetter Hamburg: Orkanböen bis 150 km/h im Norden! Sturmflut-Warnung

Hamburg/Kiel. Orkan-Gefahr im Norden: Von Donnerstagnacht an droht in Hamburg und Schleswig-Holstein schwerer Sturm mit Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits vor Unwettern in Norddeutschland. In Hamburg treten wiederholt schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h, während der Kaltfrontpassage strichweise auch orkanartige Böen um 110 km/h auf, teilte der DWD mit. "An den Küsten muss mit voller Orkanstärke gerechnet werden – 120 bis 130 km/h", sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Wetter Hamburg: Sturmflut erwartet, Wetterlage bleibt brisant

"Besonders heftig wird es die Nordseeinseln treffen", so der Wetterexperte. Auf Sylt und den anderen Inseln könne der Wind Geschwindigkeiten von 150 km/h erreichen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt unterdessen vor einer Sturmflut an der nordfriesischen Küste in der Nacht zum Donnerstag. Auch in Hamburg wird vor einer Sturmflut gewarnt.

An der ostfriesischen Küste wird das Hochwasser 0,75 Meter bis 1 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, wie das BSH am Mittwochmorgen mitteilte. An der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher sein als normal. Im Hamburger Elbegebiet erreicht das Hochwasser Werte, die 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen.

Ein zunehmend stürmischer Südwestwind (#Sturm) treibt heute Regengebiete über das Land hinweg. Schnee fällt nur noch in den höchsten Lagen der Mittelgebirge. Später setzt dort mit länger anhaltendem #Regen #Tauwetter ein. Warnlage: https://t.co/c0actryFJD oder #WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/IvozeUICDH — DWD (@DWD_presse) February 16, 2022

"In den kommenden Tagen bleibt die Sturmlage brisant", sagt Jung. Der schwere Sturm werde voraussichtlich bis zum Sonnabend anhalten. "Der Schwerpunkt liegt zwischen dem Norden und der Mitte des Landes." Und auch von Sonntag auf Montag bleibe es sehr stürmisch. "Diese Sturmlage hat richtig Ausdauer, in Hamburg kommt eine Sturmwarnung nach der anderen", so der Meteorologe.

Wetter Hamburg: Meteorologe fordert Schulschließungen

Jung geht davon aus, dass es bis weit in die kommende Woche hinein sehr stürmisch bleiben wird. "Wälder und Parkanlagen sollte man nicht betreten", warnt er. Äste können abbrechen und Bäume umfallen. Der Sturm werde zudem dazu führen, dass Straßen und Bahnschienen blockiert sein werden. "Der Fährverkehr an der Nordsee wird eingestellt werden müssen", sagt Jung.

Der Meteorologe schließt auch nicht aus, dass Schulen wegen des Wetters schließen müssen. „Besonders im Norden sollten die Schulen ab Morgen bei den starken Stürmen besser geschlossen bleiben. Der Weg zur Schule ist dann recht gefährlich, da Gegenstände umherfliegen und Äste abbrechen könnten", so Jung. "Das ist zu gefährlich für die Schülerinnen und Schüler."

Orkan und Sturm im Norden – Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Haus und Garten sturmfest machen, lose Gegenstände sichern

Wälder und Parkanlagen nicht betreten, Bäume können umstürzen oder Äste abbrechen

Achtung vor den Seitenwinden auf Straße und besonders Brücken, da sind LKWs besonders gefährdet

Der öffentliche Personenverkehr wird zeitweise eingeschränkt sein, auf Fernreisen in Deutschland besser verzichten bis zum Sonntag

Wetter Hamburg: Stürmisch, aber milde Temperaturen

Der DWD teilte am Mittwoch mit, dass es im Verlauf des Donnerstags verbreitet schwere Sturmböen bis orkanartige Böen zwischen 90 und 110 km/h geben wird. Zwar lässt der Wind in der Nacht zum Freitag etwas nach, doch von Freitag auf Sonnabend droht erneut eine schwere Sturm- oder Orkanlage. Die genaue Wetterentwicklung sei laut DWD jedoch noch sehr unsicher. "Bitte behalten Sie die Wetterlage und die Wetterwarnungen gut im Auge", rät auch Dominik Jung. "Hier und da kann es brenzlig werden.“

Der Sturm geht in den kommenden Tagen immer wieder mit Regen einher. Doch dabei bleibt es ungewöhnlich warm. In Hamburg bewehen sich die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Jung: "Der Februar ist auf dem besten Weg, in die Top 3 der wärmsten Februarmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 zu kommen."