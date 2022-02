Wetter Hamburg: Februar schon jetzt rekordverdächtig – zu warm und nass

Hamburg. Winterwetter mit strengem Frost, Eis und Schnee: Exakt vor einem Jahr zeigte das Thermometer in Hamburg morgens – 6,1 Grad an. "Heute haben wir das krasse Gegenteil", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. An der Messstation in Fuhlsbüttel habe die Tiefsttemperatur am Mittwochmorgen 8,1 Grad betragen.

"Der Winter 2021/22 wird immer mehr zu einem Totalausfall – schon heute kann man abschätzen, dass dieser Winter in die Top 10 der wärmsten Winter seit 1881 kommen wird", so der Wetterexperte. In Hamburg sei der Februar bereits jetzt 4 Grad zu mild.

Wetter Hamburg: Februar ungewöhnlich nass und mild

Und nicht nur die Temperaturen sind ungewöhnlich. Das Wetter im Februar ist in Hamburg und Schleswig-Holstein bislang auch ungewöhnlich nass. Das für diesen Monat erwartete Niederschlagssoll ist bereits zu fast 100 Prozent erfüllt, sagt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. An den Küsten seien 30 Liter pro Quadratmeter gefallen, im Binnenland 50 bis 60 Liter. Der Sollwert ergibt sich aus der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020.

Der Januar war laut DWD noch etwas trockener als in dem Vergleichszeitraum, zumindest in Schleswig-Holstein. Dort hätten die Niederschläge knapp 80 Prozent des Sollwerts erreicht. In Hamburg fiel allerdings nahezu 100 Prozent des erwarteten Regens. Inzwischen sind einige Bäche und Flüsse über die Ufer getreten, wie der Oberlauf der Alster in Hamburg oder die Offenau bei Elmshorn (Kreis Pinneberg).

Wetter Hamburg: Milde 8 Grad am Sonntag – und Sonne

Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Regenfälle. Nur am Wochenende wird es etwas trockener. "Am Freitag gibt es in Hamburg einen Mix aus Sonne und Wolken bei 5 Grad." Laut DWD gibt es dazu "frischen bis starken", an den Küsten anfangs teils stürmischen Wind aus Nordwest. Regenschauer können sich mit Schnee oder Graupel vermischen und bringen einen Hauch von Winter.

Doch am Wochenende geht es bereits wieder mild weiter. In Hamburg können die Menschen dabei am Sonntag (8 Grad Höchsttemperatur) mit mehr Sonne als am Sonnabend rechnen.

Wetter Hamburg: Erste Prognose für den März

Kommende Woche ist ebenfalls kein Winterwetter mit Minusgraden und Schnee in Sicht – allerdings ist das Sturmpotenzial in Norddeutschland hoch. "Die Wettermodelle sind sich noch nicht einig, berechnen für Hamburg zum Teil aber Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h", sagt Jung. Auch eine erneute Sturmflut sei möglich. Ausschlaggebend ist, ob das derzeitige Hoch oder die Tiefs vom Atlantik kommend die Oberhand gewinnen.

Eine außergewöhnliche Prognose gibt es auch für den März: Laut den Langfristwettermodellen von NOAA und ECMWF wird dieser sehr warm. „Das ist zumindest die erste Tendenz", sagt Dominik Jung. "Diese ist wahrscheinlicher als ein Märzwinter." Ausgeschlossen sei der natürlich noch nicht. "Wir müssen geduldig sein.“