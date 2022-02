Wetter Hamburg: Stürmisch, Dauerregen! Kommt dann der Frühling?

Hamburg. Nachdem das Orkantief "Nadia" vor wenigen Tagen mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt ist, bleibt das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein stürmisch. So heftig wie bei "Nadia" werde es jedoch nicht, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Es sind Windböen zwischen 50 und 60 km/h möglich. Dazu gibt es immer wieder Regen und Graupelschauer."

Die Sonne wird sich den Rest der Woche über aller Wahrscheinlichkeit nach so gut wie gar nicht am Himmel zeigen. Die vorherrschende Farbe bleibt grau. Dafür bleibt es angesichts der Jahreszeit relativ mild. "Am Freitag beträgt die Höchsttemperatur 8, am Sonnabend 5, am Sonntag 7 Grad", so der Wetterexperte. An der Nordsee werden am Wochenende nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sturmböen erwartet.

An der Kaltfront von Tief QUEENA könnte es Freitag recht ruppig zugehen. Örtlich sind in kräftigen Schauern Böen zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8+9) zu erwarten. Noch gibt es große Unterschiede in den Modellen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie sich die Kaltfront entwickelt. /V pic.twitter.com/814YihgyEc — DWD (@DWD_presse) February 2, 2022

Wetter Hamburg: Dauerregen am Sonntag, aber Vorfrühling in Sicht

In Hamburg wird vor allem der Sonntag ziemlich ungemütlich. Gummistiefel und Regenmantel sind ratsam. "Es wird sehr nass und kann Dauerregen geben", sagt Jung. Doch schon kommende Woche soll sich das Wetter laut Meteorologen etwas beruhigen. "Mit 10 Grad wird es vorfrühlingshaft." Und vor allem deutlich zu warm für Anfang Februar. Jung: "Vergangenes Jahr hatten wir um diese Zeit Schnee und Eis." Nun gebe es das komplette Gegenteil.

Richtung Monatsmitte könnte der Winter noch mal etwas an Fahrt aufnehmen. Für Hamburg bedeutet das jedoch eher nasskaltes Schmuddelwetter als Schnee. "Die längerfristigen Trends rechnen mit einem recht warmen, ja fast schon frühsommerlich temperierten März“, sagt Jung.

Am vergangenen Wochenende hatte das Orkantief "Nadia" viel Wind und eine Sturmflut nach Norddeutschland gebracht. Feuerwehren und die Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen mussten Hunderte Male ausrücken. Allein die Hamburger Feuerwehr meldet für das Wochenende 857 wetterbedingte Einsätze.

Wie hier in Norderstedt hat das Orkantief "Nadia" in ganz Norddeutschland Bäume entwurzelt – die Stadt Hamburg warnte vor dem Betreten von Wäldern.

Foto: Feuerwehr Norderstedt