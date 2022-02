Corona Hamburg: Kreuzfahrt der "Hanseatic Spirit" findet nach Ausbruch statt

Zuletzt war über die Hälfte der Crew infiziert, das Hapag-Lloyd-Schiff musste eine Reise abbrechen. Am Freitag sticht es wieder in See.

Hamburg. Nach einem ausgedehnten Corona-Ausbruch, der die Hälfte der Besatzung der "Hanseatic Spirit" erfasst hatte und das Kreuzfahrtschiff der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises zum Abbruch einer Norwegen-Kreuzfahrt zwang, findet die nächste Reise des exklusiven Schiffs trotzdem wie geplant statt. Wie eine Sprecherin am Freitag bestätigte, soll das Schiff in den frühen Abendstunden vom Cruise Center Altona ablegen.

"Die Gesundheit von Gästen und Crew hat zu jeder Zeit höchste Priorität", teilte Hapag-Lloyd Cruises dazu auf Nachfrage mit. "Auf der letzten Reise der 'Hanseatic Spirit' haben wir, im Rahmen einer Routine-Testung, bei der Besatzung Fälle von COVID-19 identifiziert. Dies zeigt, dass unser inzwischen etabliertes Gesundheits- und Hygienekonzept greift. So haben wir die Fälle frühzeitig identifiziert, isoliert und konnten kurzfristig entsprechend reagieren."

Nach Corona-Ausbruch: Verschärfte Regeln auf der "Hanseatic Spirit"

Vor dem Start der Reise seien weitere Maßnahmen des Hygieneprotokolls zum Tragen gekommen. "Alle Besatzungsmitglieder, sowohl weiterreisende als auch neu hinzugestiegene, haben sich in den vergangenen Tagen erneut in Quarantäne begeben. Alle wurden über diesen Zeitraum mehrfach getestet und verfügen selbstverständlich über den vorgeschriebenen Impfschutz", so Hapag-Lloyd Cruises. Wie viele Crew-Mitglieder von der abgebrochenen Norwegen-Kreuzfahrt weiterhin an Bord sind, teilte das Unternehmen trotz Nachfrage nicht mit.

Auch alle Kreuzfahrtgäste hätten neben dem vollständigen Impfschutz mehrere negative Corona-Testergebnisse vorlegen müssen. "Neben der umfassenden Vorbereitung kommen auch während aller Reisen im Rahmen des Gesundheits- und Hygienekonzeptes umfassende Maßnahmen zum Tragen, wie reduzierte Personenanzahl an Bord, Einhalten von Abständen bzw. Tragen von FFP2 Masken, Hygienemaßnahmen, Routine-Testungen", heißt es.

Hälfte der Crew infiziert: "Hanseatic Spirit" war vorzeitig wieder in Hamburg

Vor zehn Tagen hatte die "Hanseatic Spirit" erst wieder am Terminal Steinwerder angelegt – viel früher als ursprünglich geplant, nachdem die ersten Fälle bei der Crew nachgewiesen worden waren. Laut der Reederei wurden alle Gäste an Bord noch einmal getestet, dabei seien keine weiteren Corona-Fälle festgestellt worden. Das bestätigte die Sozialbehörde auf Abendblatt-Anfrage. Die Gäste werden "entsprechend für die abgebrochene Reise kompensiert".

Zur Zahl der Infizierten macht Hapag-Lloyd Cruises auch weiterhin keine Angaben – laut Sozialbehörde waren aber mehr als die Hälfte der 165 Crewmitglieder betroffen: "Es gab im Ergebnis bislang 84 nachgewiesene Corona-Infektionsfälle, die sich nach Testungen an Bord und erneuter Überprüfung nach Anlegen herausgestellt haben", hatte Behördensprecher Martin Helfrich damals gesagt. Die infizierten Besatzungsmitglieder seien bereits an Bord isoliert worden und hätten in Hamburg "bereit gestellte Quarantäne-Unterkünfte an Land bezogen", so Hapag-Lloyd Cruises weiter.

Trotz der bei allen Reedereien noch einmal verschärften Hygienevorkehrungen kommt es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Auch im Fall der "Hanseatic Spirit" waren laut Reederei alle Personen an Bord vollständig geimpft. Die Corona-Fälle seien "bei einer routinemäßigen Testung der Besatzung an Bord" festgestellt worden. Zuletzt mussten unter anderem Tui Cruises und Aida mehrere Kreuzfahrten absagen, andere wurden auf neue Routen verlegt.