KZ-Überlebende beschreibt Todesmarsch

Eine Figur der blinden Justitia an der Fassade eines Gerichts.

Itzehoe. Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe hat eine Zeugin ihre Erlebnisse auf einem sogenannten Todesmarsch aus dem Lager Stutthof bei Danzig geschildert. Anfang 1945 sei sie mit ihrer Mutter und anderen Gefangenen über verschneite und vereiste Straßen getrieben worden. Überall hätten Leichen gelegen, sagte die in den USA lebende Zeugin Asia Shindelman am Dienstag über eine Videoverbindung. Immer wieder seien Schüsse zu hören gewesen. "Das waren Gnadenschüsse für unsere Häftlinge", sagte die 93-jährige gebürtige Litauerin. Die Bewacher hätten erschöpfte Gefangene einfach getötet. Schließlich hätten sie drei Wochen lang in einer Scheune nahe der pommerschen Stadt Lauenburg (heute: Lebork) gelegen und gehungert, bevor russische Soldaten ihre Peiniger erschossen.

Angeklagt in dem Prozess ist eine ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur. Der 96 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Sie habe von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur gearbeitet. Damals war sie 18 bis 19 Jahre alt. Darum findet das Verfahren gegen sie vor einer Jugendkammer statt.

