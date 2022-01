Boxen Lübecker Bielenberg steigt zu viertem Profikampf in den Ring

München. Das Lübecker Boxtalent John Bielenberg kämpft am 19. März im Ballsaal des Münchner Infinity-Hotels. Der 21 Jahre alte Weltergewichtler bestreitet einen Kampf über sechs Runden. Das wurde am Dienstag in München bekanntgegeben. Der Gegner steht noch nicht fest. Bielenberg, der beim Boxstall des Münchner Promoters Alexander Petkovic unter Vertrag steht, hat bislang drei Profikämpfe bestritten und diese gewonnen.

Im Hauptkampf der Veranstaltung steht Lokalmatador Shefat Isufi im Ring. Im Halbschwergewicht will der gebürtige Serbe gegen den Kolumbianer Alejandro Berrio den vakanten WM-Gürtel des weniger bedeutsamen Verbandes WBF gewinnen. Der 32-Jährige hatte im Mai 2019 einen WM-Kampf der WBO gegen den britischen Top-Boxer Billy Joe Saunders bestritten und nach Punkten verloren.

Bei der Veranstaltung wird ein Galadinner des bekannten Kochs Alfons Schuhbeck gereicht. Zudem treten die Band Söhne Mannheims und der Sänger Alexander Knappe auf.

