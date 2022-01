Entlaufener Hund legt Verkehr auf Autobahn 1 lahm

Ratekau. Wegen eines entlaufenen Hundes hat die Polizei die Autobahn 1 bei Ratekau im Kreis Ostholstein für 90 Minuten gesperrt. Die dreijährige Schäferhündin sei aus einem Garten in Scharbeutz ausgebüxt und in Richtung der Autobahn gelaufen, berichtete die Polizei am Dienstag. Als der Hund an der Anschlussstelle Ratekau auf die Autobahn gelaufen sei, sei die A 1 am Montag voll gesperrt worden, um eine Gefährdung des Verkehrs zu verhindern.

Alle Versuche der Hundehalterin und der Polizei, das Tier durch Rufen und Leckerlis anzulocken, blieben jedoch ergebnislos. Der Hund habe sich zwar mehrfach kurz gezeigt, sei dann aber immer wieder im Unterholz der Böschung verschwunden, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich sei der Hund auf einem Feld in einiger Entfernung zur Autobahn gesichtet worden, so dass die Sperrung aufgehoben werden konnte. Die Hündin blieb zunächst weiterhin auf freiem Fuß.

Die Geschichte ist aber doch noch gut ausgegangen. Der Hund kehrte nach Polizeiangaben am Dienstag selbstsändig nach Hause zurück - verstört, aber unversehrt.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-842813/2

