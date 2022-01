Rabe: Forderung nach Präsenzunterricht auch soziale Frage

Hamburg. Die Forderung nach einer Aussetzung der Präsenzpflicht an den Hamburger Schulen hat nach Ansicht von Schulsenator Ties Rabe auch mit dem sozialen Status der Eltern zu tun. "Die Debatte wird oft von Kreisen dominiert, die mit Schulschließungen gut umgehen können", sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (online am 24.1.). "Es ist ein Unterschied, ob ein Oberstufenschüler in einem gut ausgestatteten Jugendzimmer lernt oder ob wir es mit Grundschulkindern oder mit Kindern und Jugendlichen aus sozial nicht so gut gestellten Familien zu tun haben."

53 Prozent der Kinder in Hamburg hätten einen Migrationshintergrund, in 28 Prozent der Familien werde kein Deutsch gesprochen und mehr als ein Drittel beziehe Hartz IV, sagte Rabe. "Viele haben kein eigenes Kinderzimmer und leben in engen Wohnungen. Das sind alles Rahmenbedingungen, die man mitdenken muss." Diejenigen, die die Debatte zurzeit in Deutschland bestimmten, würden das oft ausblenden, "weil sie nur ihre persönliche Lage sehen".

Es den Schulen anhand der jeweiligen Corona-Situation selbst zu überlassen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sei für ihn nicht der richtige Weg, unterstrich der Senator. "Ich finde Bildung so wichtig, dass über die Schließung einer Schule nicht eine Schulleitung allein entscheiden darf, sondern sich die Politik dieser Verantwortung stellen muss."

Zudem liege die derzeitige coronabedingte Krankheitsquote unter den Lehrkräften in Hamburg unterhalb des für die Erkältungssaison Üblichen. "In den Erkältungsmonaten liegt die Ausfallquote der Lehrkräfte zwischen acht und elf Prozent, bei den Schülern zwischen fünf und zehn Prozent. Wegen Corona-Infektionen fehlen derzeit dagegen nur zwei Prozent der Schüler und ein Prozent der Lehrkräfte", sagte Rabe.

