Betrunkener, aggressiver Mann belästigt Frau

Hamburg. Ein stark betrunkener Mann soll am Hamburger Bahnhof eine junge Frau belästigt und ihr mehrfach mit der flachen Hand auf den Po geschlagen haben. Als Beamte den Mann am Bahnhof stellten, habe der sich kaum noch auf den Beinen halten können, wie die Bundespolizei am Samstag in Hamburg mitteilte. Zudem reagierte er den Angaben zufolge sehr aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,17 Promille. Nachdem ein Arzt den Mann untersucht hatte, durfte der in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen. Gegen ihn sind nun Strafverfahren wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung sowie wegen Vollrauschs eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:220122-99-808685/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg