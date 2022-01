Internorga wird wegen Corona um rund sechs Wochen verschoben

Das Logo der Messe für Gastronomie und Hotellerie Internorga hängt am Eingang.

Hamburg. Die Hamburger Gastronomie-Leitmesse Internorga wird wegen der stark steigenden Corona-Zahlen um rund sechs Wochen verschoben. Statt vom 18. bis 22. März soll die Messe nun vom 30. April bis 4. Mai auf dem Messegelände der Hansestadt Entwicklungen um die Gastro- und Hotelleriebranche präsentieren.

"Der rasante Verlauf der vierten Corona-Welle mit täglich neu gemeldeten Höchstständen des Infektionsgeschehens lässt aktuell keine zuverlässige Prognose darüber zu, ob zum ursprünglich geplanten Termin Mitte März mit einer Beruhigung der Lage zu rechnen ist", teilte die Messegesellschaft am Freitag mit. Mit der Verlegung trügen die Verantwortlichen "dafür Sorge, die Veranstaltung in gewohnter Qualität durchführen und dem Fachpublikum bei größtmöglicher Sicherheit präsentieren zu können". In den beiden vergangenen Jahren war die Internorga wegen der Corona-Pandemie als Präsenzmesse ausgefallen.

"Wir wissen um die zunehmende Verunsicherung der letzten 14 Tage bei allen Akteuren und nehmen diese ernst. Doch auch das Bedürfnis der Branche, sich endlich wieder persönlich zu treffen und auszutauschen ist sehr groß", sagte Messechef Bernd Aufderheide laut Mitteilung. "Insofern freuen wir uns, diesen Ausweichtermin anbieten zu können."

© dpa-infocom, dpa:220121-99-796583/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg