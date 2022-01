Gesundheit Behörde: Noch viele Impftermine am Wochenende zu vergeben

Die Zeit der langen Schlangen vor den Impfstationen ist vorbei. Wer sich in Hamburg impfen lassen will - ob das erste oder zweite Mal oder zum Boostern - kann das jetzt problemlos machen. Auch kurzfristig und auch schon an diesem Wochenende.